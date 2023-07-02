Незабаром футбольні арбітри з російської федерації можуть отримати можливість обслуговувати матчі під егідою Союзу Європейських Футбольних Асоціацій (УЄФА). За інформацією, опублікованою в російському виданні "Спорт-Експрес", повернення рф до участі в європейському футболі буде здійснюватися поетапно, і першим кроком буде залучення російських арбітрів.

З початку лютого російський футбольний союз (РФС) активно проводить дискусії з УЄФА щодо повернення футбольних арбітрів та офіційних осіб до участі у міжнародних матчах. Наразі сторони мають позитивні погляди щодо цього питання, і сподіваються на швидке його розв'язання.