Певним категоріям пенсіонерів, які виїхали за кордон, можуть припинити виплату пенсій. Проте її можливо повернути.

Які категорії пенсіонерів можуть втратити виплати та як їх повернути розповіли в Finance.

Так, йдеться про пенсійні виплати по інвалідності.

Для того, щоб пенсіонерам продовжили виплачувати пенсії, необхідно надіслати заяву та документи до Пенсійного фонду. Це можна зробити онлайн та офлайн:

поштою на адресу будь-якого головного управління Пенсійного фонду;

онлайн через портал електронних послуг ПФУ у розділі "Заява на перерахунок пенсій" - "Продовження виплати".

До заяви потрібно додати ще копії таких документів:

паспорта (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію документа про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України чи нотаріально);

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива (надає нотаріус).

Ті особи, яким встановили інвалідність будь-якої групи з дитинства (до 18 років), мають право на дві виплати, а це соціальна допомога та пенсію по втраті годувальника. Розмір соціальної допомоги виглядає наступним чином: