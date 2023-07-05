Українці за кордоном можуть втратити пенсії: що потрібно знати [ Редагувати ]
Певним категоріям пенсіонерів, які виїхали за кордон, можуть припинити виплату пенсій. Проте її можливо повернути.
Які категорії пенсіонерів можуть втратити виплати та як їх повернути розповіли в Finance.
Так, йдеться про пенсійні виплати по інвалідності.
Для того, щоб пенсіонерам продовжили виплачувати пенсії, необхідно надіслати заяву та документи до Пенсійного фонду. Це можна зробити онлайн та офлайн:
- поштою на адресу будь-якого головного управління Пенсійного фонду;
- онлайн через портал електронних послуг ПФУ у розділі "Заява на перерахунок пенсій" - "Продовження виплати".
- До заяви потрібно додати ще копії таких документів:
- паспорта (у разі надання ID-картки додати виписку про місце реєстрації);
- реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копію документа про статус біженця або тимчасового захисту (засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України чи нотаріально);
- оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа жива (надає нотаріус).
Ті особи, яким встановили інвалідність будь-якої групи з дитинства (до 18 років), мають право на дві виплати, а це соціальна допомога та пенсію по втраті годувальника. Розмір соціальної допомоги виглядає наступним чином:
- особам з інвалідністю з дитинства І групи - 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (станом на 2023 рік - 2 093 гривень),
- особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи - 80% прожиткового мінімуму (1 674,40 гривень),
- особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи - 60% прожиткового мінімуму (1 255,80 гривень),
- на дітей з інвалідністю віком до 18 років виплачують 70% (1 465,10 гривень).
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