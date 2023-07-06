Бріджит Брінк, посол США в Україні, зробила заяву щодо нічного ракетного удару по Львову, заявивши, що Вашингтон не буде залишатися осторонь і продовжить підтримувати зусилля по зміцненню обороноздатності України. Про це вона написала у своєму Twitter.

Жорстокий ракетний удар росії по Львову. Неодноразові російські обстріли мирних жителів жахливі. Ми не будемо стояти осторонь і продовжуватимемо зміцнювати здатність України захищатися, - наголосила посол.

Vicious Russian missile attack on Lviv. Russia’s repeated attacks on civilians are absolutely horrifying. We will not stand by and will continue to strengthen Ukraine’s ability to defend itself. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 6, 2023

Нагадаємо, сьогодні вночі росіяни завдали ракетного удару по Львову. Вони випустили 10 ракет "Калібр", з яких нашим бійцям вдалося збити 7. Через обстріл у місті пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та багатоквартирний будинок.