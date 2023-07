Бріджит Брінк, посол США в Україні, зробила заяву щодо нічного ракетного удару по Львову, заявивши, що Вашингтон не буде залишатися осторонь і продовжить підтримувати зусилля по зміцненню обороноздатності України. Про це вона написала у своєму Twitter.

Vicious Russian missile attack on Lviv. Russia’s repeated attacks on civilians are absolutely horrifying. We will not stand by and will continue to strengthen Ukraine’s ability to defend itself.