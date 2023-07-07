Мільярдер Ілон Маск повідомив, що Китай має великий потенціал для розвитку штучного інтелекту. Цю думку він висловив під час свого виступу на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту в Шанхаї, повідомляє CNBC.

За словами бізнесмена, Китай знаходиться в потужній позиції щодо розвитку штучного інтелекту і "досягне успіху у всьому, що запланує".

Я думаю, що в Китаї величезна кількість дуже розумних і дуже талановитих людей. Я думаю, що Китай матиме дуже сильні можливості штучного інтелекту - це мій прогноз, - додав Маск.

Крім того, він висловив свою велику прихильність до "неймовірної кількості талантів і енергії", які існують у Китаї.