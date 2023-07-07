"У Китаю сильні позиції щодо розвитку штучного інтелекту" - Маск [ Редагувати ]
Мільярдер Ілон Маск повідомив, що Китай має великий потенціал для розвитку штучного інтелекту. Цю думку він висловив під час свого виступу на Всесвітній конференції зі штучного інтелекту в Шанхаї, повідомляє CNBC.
За словами бізнесмена, Китай знаходиться в потужній позиції щодо розвитку штучного інтелекту і "досягне успіху у всьому, що запланує".
Я думаю, що в Китаї величезна кількість дуже розумних і дуже талановитих людей. Я думаю, що Китай матиме дуже сильні можливості штучного інтелекту - це мій прогноз, - додав Маск.
Крім того, він висловив свою велику прихильність до "неймовірної кількості талантів і енергії", які існують у Китаї.
Тому я думаю, що насправді Китай досягне успіху в усьому, що він задумав. Так що це включає в себе, чи знаєте, безліч різних секторів, секторів економіки, а також штучний інтелект. Тому я думаю, що в Китаю буде дуже сильний потенціал, - зазначив бізнесмен.
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