Зробити краще, ніж було. Це один з основних принципів, на яких будується План відновлення України. Його вже впроваджують у життя, навіть попри те, що війна триває. Там, де вчора намагався встановити свої порядки окупант, сьогодні кипить робота. Житлові будинки та медзаклади, школи та дитячі садки, автомобільні дороги та мости, що були пошкоджені або ж навіть повністю зруйновані - нині поступово перетворюються на будівельні майданчики.

Олена Логінова побувала там, де ще рік тому падали російські снаряди, а тепер - працюють крани, бульдозери та асфальтоукладальники. Як відновлюють стратегічно важливі мости в Україні - подивіться.

Чернігівщина. Старий міст через Десну - будівельники ще закінчують тут відновлювальні роботи, але переправою вже рухається транспорт.

На цих кадрах - той самий міст у березні минулого року. На шляхопровід, що поєднував Чернігів і Київ, окупанти скинули шість авіабомб і вщент зруйнували два прольоти.

Олена Логінова, кореспондентка:

Після деокупації ведуться роботи по відновлення мосту. Нещодавно відкрили тимчасовий міст проїзду в напрямку столиці. Для цього звели металеві опорні конструкції на двох зруйнованих прогонах мосту.

Спочатку довелося розміновувати й берег, і річку - було відомо, що одна з бомб не здетонувала - і лежала на глибині. На відео момент її підриву просто у водах Десни.

Володимир Боровик, заступник начальника служби "Відновлення і розвитку Чернігівської області":

Це від 400 тонн дорожного покриття і металевих конструкцій. Їх необхідно було дістати, витягнути для того, щоб поставити конструкцію тимчасового мосту. Роботи під водою проводились практично вручну.

Міст поки що функціонує як тимчасовий. Конструкція вже стара, наголошують у Службі відновлення і розвитку Чернігівської області. Йому вже понад 60 років! Тож було прийнято рішення - збудувати поряд - новий.

Олена Логінова, кореспондентка:

А ось тут видно як зводяться опори вже нового мосту.

Володимир Боровик, заступник начальника служби "Відновлення і розвитку Чернігівської області":

Нова споруда уже в нас буде відповідати, скажімо так, всім сучасним нормам. Це 4-полосна автомобільна дорога. Будуть враховані потреби велоруху, пішоходів, маломобільних груп населення, підземні пішоходи, буде розв'язка, яка буде відповідати сучасним нормам безпеки руху.

Завершити роботи мостобудівники планують уже до кінця наступного року.

А це - ще один автомобільний міст через Десну на об'їзній дорозі Чернігова. Важлива транспортна розв'язка. Під час бойових дій понад 200 метрів мосту було повністю зруйновано. Машини тут не їздили взагалі.

Володимир Боровик, заступник начальника служби "Відновлення і розвитку Чернігівської області":

Було відновлено з нуля, з фундаментів, опор прогонової будови, окрім всього іншого в правому проїзді зараз в реверсоному режимі відбувається рух транспортних засобів, далі у нас продовжуються роботи, вони по плану у нас до осені мають закінчитися. Це відновлення проїзду в повному обсязі по всій протяжності штучної споруди.

Олександр Щепковський, виконавець робіт:

Цей міст буде сучасний, він зможе витримати будь-яке навантаження, яке зможе проїхати по ньому. Буде сучасне освітлення, є тротуари для пішоходів, які можуть безпечно користуватися, проходити цим мостом.

Українські мости. Їх підривали, атакували ракетами.

Загалом, за даними Міністерства оборони, за час повномасштабної війни в Україні зруйновано майже 350 мостів. Серед них - приблизно половина - на державних дорогах.

Тим не менш - навіть в умовах війни - в Україні триває процес відбудови! З початку повномасштабного вторгнення, за даними Держагентства з відновлення, відремонтовано вже 46 переправ. Зведено 87 тимчасових. Значно більше - нині в роботі. До кінця року мостобудівники планують відновити ще 40 шляхопроводів.

Артем Безуглий, директор ДП "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. Шульгіна":

Це приблизно 140 мостів, які реально зараз в роботі, які відновлюються чи заходами з експлуатаційного утримання, чи окремими ремонтними заходами. Відбудовуються мости в першу чергу там, де вони були зруйновані - Київська область, Чернігівська, Херсонська, Миколаївська, Харківська.

Це Київщина. Автомобільний міст через річку Ірпінь. Дорога державного значення Київ-Чоп. Її підірвали торік у лютому.

Олена Логінова, кореспондентка:

Зараз ведуться роботи з відбудови мосту. Вісім місяців назад відкрили правий проїзд. Ми бачимо як по ньому рухається транспорт, зокрема великогабаритні машини. Прямо зараз ведуться роботи з відновлення лівого проїзду.

Олександр Бенюх, керівник проєктів компанії з будівництва мостів:

3 прольоти вже змонтовано, залишився 4-тий прольот. Десь у середині серпня чи у кінці серпня маємо запустити рух і лівим проїздом. На сьогодні цей міст побудований під навантаження МК-100, це значить, що він має простояти 80 років. Його правильно потрібно експлуатувати, потрібно проводити ремонти, поточні планові заміни покриття.

Загалом в Україні - 28 тисяч мостів. Посадовці Міністерства інфраструктури планують влаштувати велику перевірку шляхопроводів! І не лише пошкоджених війною. Вже найближчими днями буде сформовано список пріорітетних. Для цього створили спеціальну комісію.

Артем Безуглий, директор Державного підприємства "Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П.Шульгіна":

До цієї комісії входить цілий ряд представників органів різних державної влади й місцевої влади. В першу чергу головна мета - з'ясувати реальний технічний стан мостів, тому що по багатьох мостах, які знаходяться на дорогах, наприклад, місцевого значення або комунального, ми реально не володіємо ситуацією, який стан цих мостів. Наше завдання напрацювати ряд пропозицій для балансоутримувачів, що треба з ними робити.

Відбудова мостів - це плюс до розвитку економіки України, наголошує фахівець. Логістика, робочі місця, купівля-продаж будматеріалів. Експерти наголошують: одна гривня, вкладена у будівництво мостів - це 2 гривні, які неодмінно повернуться до бюджету країни.