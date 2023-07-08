Ще один квазіуспіх російської дипломатії - небажання світових лідерів навіть сідати за один стіл із представниками країни-агресора.

Вихід із ринку практично всіх світових брендів, санкційна навала та стрімка інфляція рубля, візові обмеження та дипломатичні демарші, спортивна і культурна ізоляція та, врешті-решт, розширення НАТО - ось неповний перелік наслідків війни, яку росія розв'язала проти України.

За 500 днів країна-агресорка перетворилася на світового вигнанця, а її президента визнали міжнародним злочинцем. Російські спортсмени змушені змагатися хіба що одне з одним, а виконавці - співати лише на проплачених кремлем агітаційних заходах. У що ще вилилася москві спроба захопити Київ за три дні та підкорити України й що має агресор у сухому залишку 500 днів потому? Розбиралася Анна Басова.

Бренди один за одним покидали ринок країни-агресорки, а пересічні росіяни вихоплювали останній шанс з'їсти "Біг-Мак" і придбати бюджетні меблі. За 500 днів війни, яку кремль розв'язав проти України, росія занурилася у фактично небачену раніше в історії ізоляцію.

А починалося все так. За три дні до повномасштабного вторгнення володимир путін визнав незалежність самопроголошених ДНР і ЛНР.

Сполучені Штати одразу запровадили санкції - проти кількох банків і чиновників, а також компанії-оператора "Північного потоку-2". Канцлер Німеччини Олаф Шольц в односторонньому порядку зупинив його сертифікацію. Та це був лише початок...

Уже на другий день повномасштабної війни її ініціатор - володимир путін - поповнив чорний список ЄС, Великої Британії та США. А згодом - Японії, Австралії та Нової Зеландії. Серед інших голів держав, які проштрафилися - одвічні друзі кремля - Олександр Лукашенко і Башар Асад.

Іще за день Євросоюз закриває небо для російських літаків - зокрема, й приватних джетів-олігархів.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Ми закриваємо повітряний простір для росіян. Будь-які літаки, зареєстровані в росії, чи які вона просто контролює, більше не зможуть приземлятися у Євросоюзі, чи навіть заходити у наш повітряний простір.

Тоді ж у лютому заговорили й про вилучення росії зі SWIFT - міжнародної системи грошових переказів. За майже півтора року протистояння в ній практично не залишилося російських фінустанов. Невдовзі країна-агресорка створила аналог - спочатку для внутрішнього користування, а згодом - для транзакцій з Іраном. Від жовтня користуватися нею зобов'яжуть усіх - за наказом центробанку рф. Цитую - в ім'я надійності, безперебійності та безпеки.

Одвічний кремлівський козир у рукаві - газ і залежність від нього Європи - цього разу проштовхувати свої інтереси не допоміг.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

росія використовує газ як зброю, щоб шантажувати нас. Але ми повинні бути готовими до будь-якого сценарію - чи йтиметься про повне, чи бодай часткове припинення постачання.

І приготуватися вдалося. До війни частка російських енергоносіїв у структурі споживання становила до 40%. Зараз - менше ніж 10. Зрештою, заморозити європейців узимку не вдалося.

Наступною стала російська нафта. Торік у грудні ЄС погодив на неї граничну ціну - не більше 60 доларів за барель.

Інгріда Шимоніте, прем'єр-міністр Литви:

росія будь-яким чином намагатиметься нажитися на продажі пшениці, добрив, нафти й газу. Наші санкції покликані спинити ці грошові потоки чи бодай суттєво їх обмежити.

Від грудня купувати російську нафту дорожче заборонено. Попервах у кремлі хизувалися - продаватимуть свої вуглеводні на схід, Китаю та Індії.

Та з остраху західних санкцій ніхто не хоче розплачуватися за них доларами. І якщо китайським юаням застосування знайти ще можна, що робити з мільйонами індійських рупій, у росії так і не вирішили. Валюта не конвертується у світі. А купувати аж стільки індійського чаю немає потреби.

А це ще одна ілюстрація того, як у росії все начебто йде за планом. Чи не найбільше у москві боялися військ НАТО в Україні уздовж своїх кордонів - тому, власне, й напали - принаймні, така офіційна риторика. Відкрита агресія проти України спонукала переглянути свій геополітичний вектор Фінляндію та Швецію. Обидві країни після чималого періоду нейтралітету заявили - воліють долучитися до Альянсу. І одна з них - Фінляндія - вже це зробила. Чим збільшила кордон росії з НАТО на більш як 1200 кілометрів.

Ще один квазіуспіх російської дипломатії - небажання світових лідерів навіть сідати за один стіл із представниками країни-агресора. Торік у липні, на саміті Великої двадцятки на рівні міністрів закордонних справ росіянина сергія лаврова освистали. Коли той тис руку індонезійській колезі, з натовпу загукали - навіщо росія вторглася в Україну? А потім не захотіли робити спільні світлини. Через бойкот міністру довелося покинути захід передчасно.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Після всього, що скоїла росія, їй не місце на жодних міжнародних форумах. Країні, що розв'язала загарбницьку війну проти свого сусіда й масово нищить мирне населення, шлях один - до міжнародного суду.

І нашого міністра почули. 17-го березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна. Поки - за один злочин, це примусове вивезення українських дітей з окупованих територій до росії. Разом із ним на лаву підсудних має сісти марія львова-бєлова - тамтешня уповноважена з прав дитини.

Андрій Костін, генеральний прокурор України:

Кожен політик, який вважає себе цивілізованим, який дивиться в майбутнє, має тричі подумати перед тим, як мати справу з російським керманичем чи його поплічниками. А надто - тиснути руку чи сідати за стіл переговорів. Це чіткий сигнал всьому світу, що російський режим є злочинним.

Те, що росіяни - небажані гості, наочно продемонстрували Сполучені Штати у квітні, напередодні головування росії у Радбезі ООН. Вашингтон відмовив у візах усім без винятку російським медіа і до останнього не давав дозвіл на прибуття спецлітака міністра сергія лаврова. Та зрештою прирівняли російську делегацію до північнокорейської - з доступом лише до будівлі ООН і обмеженим пересуванням по території США.

А не видають візи не лише політикам. Іще торік у ЄС ледь не припинили пускати до себе навіть туристів. Про багаторічний мультишенген узагалі слід забути. Також від росіян почали вимагати стоси додаткових документів. А збір за візи підняли вдвічі - з 35 до 80 євро. Країни Балтії, Польща, Чехія, Словаччина та Бенілюкс не приймають від них туристичні запити на розгляд взагалі.

Юкка Копра, депутат фінського парламенту:

Українців убивають - жінок, дітей, мирне населення. Тим часом громадяни рф відпочивають у Євросоюзі. Це, як на мене, нестерпна й неприпустима ситуація.

Недопуск спортсменів практично до всіх світових змагань, бойкот концертів російських зірок і масові демонтажі пам'яток радянської спадщини у Європі - ось далеко не повний перелік російських перемог на культурному фронті. Та найбільше - і в цьому сходяться чи не всі демократичні лідери - агресія проти України розхитала кремлівський режим зсередини. У травні два невідомих безпілотники приземлилися на адміністрацію президента просто на червоній площі. А за два тижні визвольницький рух почався у прикордонних із Україною областях - і контроль над ними росія досі не повернула. 24-го червня режим путіна ледь не пав - і встояв лише тому, що його передумав валити головний заколотник Євген Пригожин. Українці ж жартують: усе, що росія починає 24-го числа, закінчується фіаско.