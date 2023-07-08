За 500 днів української незламності - змінилось обличчя української влади. У відповідь на виклики долі проявили себе військові, політики, урядовці.

Весь світ побачив харизматичних лідерів, які змінюють уявлення про українську еліту. Вони вільно спілкуються іноземними мовами. Висувають пропозиції, наполягають на нових планах. Від реагування на світовий порядок денний - значною мірою його формують.

Як сприймають це - нове - обличчя українських лідерів - ми зібрали думки та погляди іноземних і вітчизняних керманичів, науковців і експертів.

Травень 2023 року. Українському президенту вручають премію Карла Великого. Одну з найпрестижніших нагород Європи. Канцлер найвпливовішої країни ЄС - спеціально вивчив кілька українських слів.

Олаф Шольц, канцлер Німеччини:

"Президент тут, всі ми тут". Такі слова, Володимир, ти сказав одразу після вторгнення росії, у своєму першому відеозверненні до українського народу. Президент тут, всі ми тут. І ти додав : "Ми всі захищаємо нашу незалежність і так буде і надалі". Рідко, коли в історії кілька слів мають такий сильний ефект.

Шольц звертається - підкреслено - на "ти". Порушення дипломатичних канонів - зовнішнє відображення змін, до яких Україна та її лідери - спонукали Європу.

Всеволод Ченцов, представник України при Європейському Союзі:

Нас як суспільство сприймають зовсім по-іншому. Тобто, Україну відкрили для себе і європейська бюрократія, і європейці загалом. Що ми є функціональні, що ми говоримо однією з ними мовою, і це мається на увазі не англійська, а з точки зору - ми на одній стороні, ми розуміємо проблеми однаково, і ми чітко можемо визначити цілі й можемо визначити шлях, як іти до цих цілей.

Протягом 500 днів Україна докорінно змінила позиціювання. Ії лідери - з тих, хто дослуховується, перетворились на тих, хто дискутує, пропонує і вимагає.

Тінатін Ахвледіані, дослідниця Центру досліджень європейської політики "CEPS":

Україна поставила себе в позицію союзника Європи, стратегічного комунікатора, стала критично важливим голосом впливу, голосом Президента Зеленського, це надзвичайно сильно впливає на європейські країни та майбутнє, звісно, з підтримкою українського народу.

На Батьківщині Черчілля порівняння Зеленського з прем'єром часів Другої світової - вже звичне для аналітичних центрів.

Ніл Мелвін, дослідник Королівського інституту оборонних досліджень Великої Британії:

Я вважаю, що президент Зеленський має багато підстав для порівняння із Вінстоном Черчілем. Коли США запропонували вивезти його, але він вирішив залишитися. Це було не просто сміливе рішення, а визначальне, бо стало символічним. А таке - саме у дусі Вінстона Черчілля. Бо він залишився в країні в найтемнішу годину.

За 500 днів портрети українських очільників з'явились на обкладинках чи не всіх провідних часописів світу. Журнал Тайм пише про генерала Залужного: "представник нового покоління українських лідерів". І порівнює його з Давидом і Моїсеєм. Це звернення до архетипів людства - не випадкове.

Олег Саакян, політолог:

Все це реанімує біблейські архаїчні образи й міфи - про Давида і Голіафа. Ми пробили плівку раціональності. В нас побачили не просто своїх, в нас побачили античного або біблейського героя, який захищає все те, що є цінним і важливим для кожного з європейців.

Україна просто зараз формує новий тип своїх лідерів, вважає політолог.

Олег Саакян, політолог:

Прийшли ті, хто вже не є пострадянськими. Ті, хто вже є українськими. Можемо побачити по президенту Зеленському, це людина, яка сформувалася переважно в роки незалежності, досягла успіху вже в пострадянській Україні. З усіма складностями 90-х, 2000-х, але це вже продукт незалежної України.

Володимир Фесенко, політолог:

Багато цих людей. І В Верховній раді. і в Уряді. От, наприклад, Михайло Федоров, віцепрем'єр, людина, яка зараз є рушійною силою реформ цифровізації. Всі ми користуємось додатком "Дія", навіть ті, хто за кордоном зараз. От вам приклад. Людині трохи за 30, яка вже якраз оце "покоління незалежності", яке виросло в новій Україні, незалежній Україні. Валерій Залужний, командуючий Збройними силами України. Він фактично ровесник Зеленського. Те саме покоління. Теж людина, яка зробила всю свою кар'єру саме в українському, не в радянському, в українському війську. Кирило Буданов, керівник військової розвідки. Теж йому ще й 40 немає. Людина, яка сформувалася в Україні. З українськими поглядами. Ці люди мислять інакше.

Олег Саакян, політолог:

Вони ще не ідеальні. Мають негативні сторони, як і все суспільство. Але для них столиця - вже не в москві, не в Вашингтоні й не в Брюселі, вона для них - в Києві.

Володимир Фесенко, політолог:

Імпульси ідуть від Києва! Не на Київ - з Вашингтону чи Брюсселю. Навпаки, з Києва ідуть. І це принципово нова тенденція.

У Вашингтоні українського президента сприймають - як справжнього лідера.

Президенте Зеленський, я маю честь вітати вас із поверненням у Білий дім. Особливо важливо поговорити один з одним особисто - дивитися один одному в очі.

Американські науковці вже досліджують нову Україну - як соціальне явище. Країну, яка спочатку захопила увагу, потім співчуття, а натепер повагу.

Джесіка Пізано, професорка Нью-Йоркської школи соціальних досліджень:

На початку повномаштабного вторгення переважна більшість американців не могла знайти Україну на карті світу. Цінності, наприклад, демократія, воля, сміливість, на жаль, для багатьох із нас ці цінності були тільки словами. Зараз я можу сказати: ми вчимося в українців, як бути американцями.

Науковиця вважає, що нове українське лідерство - перспективна тема досліджень. Починаючи від футболок Зеленського - до процесів становлення нації.

Джесіка Пізано, професорка Нью-Йоркської школи соціальних досліджень:

Я думаю, що дуже багато дисертацій буде написано щодо цих питань. І не тільки про одяг президента. Але і про те, як він спілкується. Якими метаформами користується у своєму спілкуванні зі світовими лідерами. і так далі. Мені здається, ми будемо ще роками вивчати ці питання.

Голлівуд теж схопився за українську тему. Актор Шон Пен чи не першим відзняв і представив свій фільм - "Суперсила".

Шон Пенн, актор, режисер:

Спочатку ми планували зняти фільм про шоумена, коміка, який став президентом. Ми приїхали в Київ, 23 лютого поговорили з Зеленським і домовилися зустрітися наступного дня, вже з камерою. Посеред ночі почався ракетний обстріл.

Поки митці - екранізують, науковці - осмислюють, український народ - продовжує героїчно боротися і надихати та підтримувати своїх лідерів. Саме таку послідовність відзначають дослідники й західні політики.