Окупанти вдарили по Бериславу [ Редагувати ]
Окупанти завдали удари по місту Берислав Херсонської області. В результаті обстрілу постраждала одна людина. Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.
В результаті обстрілу один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу.
45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу. Наразі його життю та здоровʼю нічого не загрожує.
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