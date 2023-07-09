Окупанти завдали удари по місту Берислав Херсонської області. В результаті обстрілу постраждала одна людина. Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.

В результаті обстрілу один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу.

45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу. Наразі його життю та здоровʼю нічого не загрожує.