Касетні снаряди для України. Пентагон передасть нам боєприпаси у наступному пакеті військової допомоги на 800 мільйонів доларів. В обмін, адміністрація Байдена вимагає від Києва письмові гарантії щодо обережного застосування касетних бомб. І судячи із повідомлення західних ЗМІ, отримаємо їх ми в достатньо великій кількості.

Для розуміння, одного касетного боєприпасу буде достатньо, щоб нанести ураження в 5 разів сильніше за один постріл САУ. І це викликає істерику у Кремлі. Рішення Вашингтона там назвали, цитую "антиросійським курсом США".

Тож чи вдасться за допомогою касетних бомб змінити ситуацію на полі бою? Яка їх ефективність та етичність застосування? Про все це Світлана Чернецька розпитала західних експертів.

Касетні боєприпаси нарешті на шляху до України. На це рішення Київ чекав понад пів року. І ця зброя може стати визначальною для українського наступу. росіяни організували дуже щільну оборону, зокрема цілі мережі окопів. І їх дуже важко вибити звідти традиційною артилерією. В такій ситуації найефективнішими будуть саме касетні боєприпаси.

Лоуренс Фрідман, професор військових наук в Королівському коледжі Лондона:

Це дуже ефективна форма артилерії, мерзенна форма. Бо це маленькі бомбочки, які падають на величезній території, отже, якщо ви хочете знешкодити траншею до прикладу, чи російську позицію, яка сильно дошкуляє, то цей метод дуже ефективний. Крім того, це важливо, тому що Україна потребує будь-яких і усіх артилерійських боєприпасів наразі.

І це не секрет, що окупанти використовують в три-чотири рази більше артилерійських снарядів. ЗСУ доводиться економити, тож не завжди можуть відповідати обстрілами такої ж інтенсивності. Касетні боєприпаси допоможуть компенсувати артилерійську перевагу ворога. Крім того, вони дадуть змогу заощадити дорожчі й точніші снаряди - для важливіших цілей.

Марк Канчіан, старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень:

Запаси інших боєприпасів у США вже дуже малі. Ми віддали Україні стільки, скільки могли. Тож альтернативи зараз справді немає. Але, крім того, ці боєприпаси дуже ефективні, набагато ефективніші, ніж звичайна артилерія проти певних типів цілей. І зараз, коли український наступ йде не так швидко, як дехто сподівався, українцям потрібен поштовх, і це може стати тим поштовхом.

Отже, сумнівів щодо ефективності - касетні боєприпаси не викликають. Натомість етичність їхнього використання - досі жваво обговорюється. Недарма ці снаряди називають "невибірковими". Вони знищують все підряд, тож несуть ризики мирним мешканцям. А найбільшу загрозу становлять ті суббоєприпаси, які не вибухають після удару. І після завершення бойових дій залишаються небезпечними для людей, які повернуться на звільнену територію. Нині касетні боєприпаси заборонені в близько ста країнах світу. Щоправда, не в США, Україні чи Росії. Військо окупантів давно і без обмежень їх використовує на українській землі.

Вітторіо Буфаккі, професор, експерт з політичної філософії:

Українці будуть використовувати їх на українській території, яка в окупації, це означає, що під загрозою опиняться не російські, а українські цивільні люди. І я вважаю, що з етичної точки зору це велика різниця. Бо використовувати технологію, яка вбиватиме власних громадян - не в інтересах українців. Отже, якщо вони будуть використовувати касетні боєприпаси, то так, щоби мінімізувати шкоду цивільним, а з етичного погляду - це найкраще, що можна зробити.

Зважаючи на неоднозначність цих боєприпасів, американський президент назвав це рішення "дуже важким", але необхідним. І хоча деякі союзники висловилися проти касетних снарядів, це зокрема Німеччина, Велика Британія та Іспанія, вони наголосили, що й надалі підтримуватимуть Україну в обороні від загарбників. Генсек НАТО теж підкреслив, що на відміну від Росії, яка використовує ці бомби для захоплення чужої території, Україна використовує їх лише для власного захисту.