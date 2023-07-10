Станом на ранок понеділка, 10 липня, ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною та контрольованою, але рівень води у ставку-охолоджувачі продовжує знижуватися. Про це повідомив Енергоатом.

Станом на 09:00 фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 16,50 м.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,08 м. Як зауважили в Енергоатомі, протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища.

Також відомо, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Зазначимо, що за останні тижні рівень води у ставку-охолоджувачі впав на 10 см.