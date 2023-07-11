У результаті зростання напруженості, російські окупанти стали втрачати контроль над ситуацією, оскільки поглибилась внутрішня конфронтація.

В одному з інцидентів, що відбувся на території Харківської області, військовослужбовець російської армії розповів про випадок, коли росіянин відкрив вогонь по своїм товаришам заявивши, що має намір "вбити їх усіх". Вгамувати окупанта вдалось лише шляхом ліквідації. Про це повідомляє "Інформаційний спротив".

У групи з'явилася інформація про перехоплення, яке найкращим чином відображає психологічний стан російських окупантів в Україні. В умовах напруженості вони перебувають у стані емоційного збудження та втрачають розсудливість, спровоковані цим нервовим середовищем, і починають здійснювати вбивства між собою.