Нічна атака на Україну: подробиці [ Редагувати ]
У ніч проти четверга, 13 липня, окупанти завдали чергового масованого комбінованого удару по містах України з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе цієї ночі.
Вибухи лунали у:
- Києві,
- Запоріжжі,
- Хмельницькому,
- Кропивницькому.
В результаті атаки є руйнування, поранені та вбитий.
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