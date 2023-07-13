У ніч проти четверга, 13 липня, окупанти завдали чергового масованого комбінованого удару по містах України з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе цієї ночі.

Вибухи лунали у:

Києві,

Запоріжжі,

Хмельницькому,

Кропивницькому.

В результаті атаки є руйнування, поранені та вбитий.