Російська співачка МакSим публічно зізналася в своїй алкогольній залежності. Після двох зірваних концертів, на яких виконавиця не мала змогу стояти на сцені і не могла точно попадати в ноти, вона вирішила не ховати правду і зізналася, що справді зловживала алкоголем.

росіянка записала відео, в якому пояснила, що почала піддаватися спокусі алкоголю через надмірне перевантаження після тривалої хвороби.

Як відомо, в червні 2021 року МакSим була госпіталізована з діагнозом гострої пневмонії та підозрою на коронавірус. Через серйозний стан її здоров'я її було введено в штучну кому, в якій вона перебувала протягом понад двох тижнів.