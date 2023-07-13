Відома російська співачка зізналася в алкоголізмі [ Редагувати ]
Російська співачка МакSим публічно зізналася в своїй алкогольній залежності. Після двох зірваних концертів, на яких виконавиця не мала змогу стояти на сцені і не могла точно попадати в ноти, вона вирішила не ховати правду і зізналася, що справді зловживала алкоголем.
росіянка записала відео, в якому пояснила, що почала піддаватися спокусі алкоголю через надмірне перевантаження після тривалої хвороби.
Як відомо, в червні 2021 року МакSим була госпіталізована з діагнозом гострої пневмонії та підозрою на коронавірус. Через серйозний стан її здоров'я її було введено в штучну кому, в якій вона перебувала протягом понад двох тижнів.
Я вирішила, якщо я зараз вип'ю алкоголь, то вийду на сцену, відпрацюю як машина. Не вийшло. Закінчилося все зривом концерту. Я дійшла до того, що ось ця моя, що стала звичкою, така спроба втекти від проблем, недугів, від якихось емоцій за допомогою алкоголю. Вони ні до чого не приводять. Більше того, вони приводять до величезних втрат у підсумку. Я дійшла до висновку, що це залежність. Усвідомила це, прийняла і вирішила діяти. Тому зараз я перебуваю в клініці і вже тривалий час, - розповіла МакSим.
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