Іран закликав росію переглянути свою позицію щодо власності над островами в Ормузькій протоці, на які претендують Тегеран і Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), оскільки вона викликала сумніви. Про це повідомили в Iran International.

Іранські ЗМІ висловили незадоволення росії за її непідтримку у територіальній суперечці з ОАЕ. Користувачі соціальних мереж в Ірані також висловили своє розгнівання на адресу росії.

Конфлікт виник після того, як росія на початку цього тижня приєдналася до арабських держав Перської затоки у вимозі врегулювання суперечки щодо права власності на острови, які Іран вважає своєю невід'ємною частиною.

Зауважується, що Міністерство закордонних справ викликало посла та міністра закордонних справ російської федерації, Хоссейна Аміра Абдолахіана, внаслідок чого речник уряду Алі Бахадорі висловив свої погляди в окремих твіттер-постах, стверджуючи, що "Іран не піддасться компромісам щодо своїх національних інтересів та територіальної цілісності".

Однак офіційна реакція Тегерана на дії росії "була м'якшою". Користувачі соціальних мереж відзначили, що іранські чиновники зробили компромісні заяви, не згадуючи росію у своїх твітах.