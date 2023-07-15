В рф затримали полковника ФСБ, який курував провладні Telegram-канали [ Редагувати ]
В росії затримали полковника ФСБ Михайла Полякова, який раніше займався політичними переслідуваннями та курував провладні Telegram-канали. Про це повідомляють російські ЗМІ "Важные истории".
За даними видання, заарештований сьогодні полковник ФСБ Поляков раніше працював в Управлінні із захисту конституційного ладу УФСБ у москві та області. Зокрема, цей підрозділ займається політичними переслідуваннями.
До того ж, російське ЗМІ повідомляє, що Поляков курирував мережу прокремлівських телеграм-каналів за завданням адміністрації президента. Серед них зокрема: "кремлевская прачка", "Силовики" та "Brief".
За словами анонімного співрозмовника видання, Поляков курирував провладні телеграм-канали за погодженням із першим заступником глави адміністрації президента рф Сергієм Кирієнком.
Крім того, анонімне джерело "Важных историй" повідомило, що Полякова заарештували за те, що він почав "займатися комерцією" в прокремлівських телеграм-каналах без узгодження з керівництвом.
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