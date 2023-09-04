Лідер в галузі туристичних послуг – компаніяTickets Travel Network – продовжує радуватисвоїх клієнтів новими можливостями! Всесвітньо відомий туристичний агрегатороголосив про успішне підключення ще двохпровайдерів автобусних маршрутів до свогоонлайн-сервісу. Запроваджуючи послуги відпровайдера Мобіліті на bus.tickets.ua та європейського консолідатора Distribusion на сайті bus.tickets.pl, Tickets Travel Network вкотрепідтверджує своє прагнення забезпечитинайкращий вибір для подорожей своїх клієнтів.

Що Нового Пропонує Tickets Travel Network?

Завдяки партнерству з Distribusion та Мобіліті, Tickets Travel Network додатково надає доступ дотисячі автобусних операторів для своїхкористувачів.

Провайдер Мобіліті, робить подорожі щедоступнішими та зручнішими для українськихмандрівників. Замовлення та придбання квитківна автобуси стає ще простіше завдякиінтуїтивному інтерфейсу.

Про Компанію Tickets Travel Network

Tickets Travel Network – це визнана у всьому світікомпанія з більш ніж десятирічним досвідом у сфері туризму. Спеціалізуючись на наданніклієнтам найкращих варіантів для подорожей, компанія використовує сучасні технології та глибокі партнерські зв'язки для забезпеченнянайвищої якості послуг.

Зручність та Вибір – У Першому Ряді