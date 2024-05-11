Старовинні сорочки, керсетки й коралі, яким понад сто років. Фотосесію в автентичному народному одязі влаштували у Кропивницькому. Присвятили до Дня вишиванки та Дня матері. Чи до лиця сучасникам ошатний одяг предків? - роздивлялась Олена Бринза. Репортаж із Кропивницького.

Це фотосет у кропивницькій етнолабораторії "Баба Єлька". Бути моделями запросили рідних полеглих воїнів. Для них підібрали одяг, відшитий за зразком давнього народного вбрання.

Мар'яна Кощавська, дружина загиблого захисника:

Ми сьогодні хотіли з дівчатами, з родинами відтворити й показати цю цінність, цінність тих, людей, які носили його, цінність нашої держави України, і ми боремося за нашу свободу, за волю, за незалежність, за наші традиції, які є тисячолітніми і які ми маємо оберігати.

За волю боровся і чоловік Мар'яни - Сергій. У цивільному житті працював на підприємстві з благоустрою. Боронити державу пішов у 2014-му. Був військовим водієм, а згодом - кулеметником. Загинув торік у червні, під Бахмутом.

Мар'яна Кощавська, дружина загиблого захисника:

Це був його не перший термін, він у 14 році також служив за контрактом до 16, потім повернувся, але, на жаль, знову війна, і він знову повернувся. Він так, як і всі, теж хотів захистити, принести свій вклад, захистити нас, родину.

Для себе Мар'яна вибрала очіпок, керсетку та спідницю з автентичним принтом.

Мар'яна Кощавська, дружина загиблого захисника:

Оцей візерунок, я як побачила одразу сподобалась: от голуби, сіренький колір, і ця корсетка, я як одягнула і відчула, що це моє, наче я повернулась у ті часи, іду містом, і це дійсно мій образ, який би я носила тоді.

До автентичної фотосесії доєдналось одинадцять родин. Кожен образ створювали індивідуально.

Оксана Талдикіна, учасниця фотосесії "Нащадки Героїв":

Я в цьому ходила б кожен день, мені було дуже цікаво взяти участь в такій фотосесії, і вбрання таке надягнуть, відчути себе українкою.

Ошатні та гарні - такими були наші предки й такими є їхні нащадки. Показати це - головна мета заходу.

Олександр Майоров, фотограф:

Одяг він не те що красить людину, але він змінює людину - це точно, тим більше коли він автентичний, це якась магія, якась певна атмосфера.

Світлини з фотосесії вже невдовзі представлять на благодійній виставці.