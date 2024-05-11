На Чернігівщині співробітники ДСНС врятували з пастки лося. Тварина впала у водну споруду та не могла вибратися самостійно. Про це повідомила Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"На місце події прибули рятувальники та побачили виснажену тварину, яка ось-ось захлинеться водою.

Надзвичайники обв’язали рогатого конструкцією з рятувальних мотузок та за допомогою маніпулятора витягнули на тверду поверхню.

Після того, як лось прийшов до тями від шокового стану, він одразу чкурнув у ліс", - йдеться повідомленні.