На Чернігівщині врятували лося, що впав до водного канала [ Редагувати ]
На Чернігівщині співробітники ДСНС врятували з пастки лося. Тварина впала у водну споруду та не могла вибратися самостійно. Про це повідомила Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"На місце події прибули рятувальники та побачили виснажену тварину, яка ось-ось захлинеться водою.
Надзвичайники обв’язали рогатого конструкцією з рятувальних мотузок та за допомогою маніпулятора витягнули на тверду поверхню.
Після того, як лось прийшов до тями від шокового стану, він одразу чкурнув у ліс", - йдеться повідомленні.
по темі
На Львівщині зафіксовано перші у цьому році випадки укусів змій, що спричинили ушкодження жителям регіону
Жінка отримала 40 відсотків опіків тіла та численні поранення. Її донька та онук загинули. Сама постраждала два тижні була без свідомості, у реанімації й прогнозів з лікарів ніхто не давав. Олена Мендалюк продовжить.
Тоді в області пошкодили сотню приватних будинків. У громаді Олександрійського району в оселях знесені дахи, вирвані вікна та двері, повалені дерева. Поранення дістала восьмирічна дитина. Про наслідки ворожого обстрілу - у нашому сюжеті.
Алгоритм "єВідновлення" нескладний: громадянин оформлює заявку в застосунку "Дія". Потім має дочекатися комісії, яка встановить суму збитків, і згодом отримати сертифікат. Наш наступний матеріал з Чернігівщини.
Почули історії місцевих жителів і на власні очі побачили, як відбувається відродження. Анатолій Журавльов продовжить тему.