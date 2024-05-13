В Індії рекламний щит впав на бензоколонку: 4 загиблих, 59 постраждалих (відео) [ Редагувати ]
В Індії гігантський рекламний щит впав на бензоколонку. Щонайменше чотири людини загинули, 59 постраждали, а десятки опинилися під металевою конструкцією.
Сильна піщана буря, що супроводжується зливами, обрушилися на Мумбаї та сусідні мегаполіси, порушивши роботу метро та приміських поїздів.
Негода вплинула і на роботу міжнародного аеропорту Мумбаї, де було припинено вильоти та посадки літаків.
У багатьох регіонах Індії оголошено "жовтий" та "помаранчевий" рівень небезпеки.
📽️ Watch: NDRF team deployed at Ghatkopar hoarding incident site#MumbaiWeather #MumbaiRain #DustStorm— NDTV (@ndtv) May 13, 2024
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