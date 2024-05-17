На тлі неодноразових проривів магістрального трубопроводу у Києві біля ТРЦ "Оушен Плаза" розпочато досудове розслідування. "Київтеплоенерго" підозрюють у можливій розтраті бюджетних коштів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час капітальних ремонтів магістральних трубопроводів у Києві", - йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, з 2019 року по теперішній час службові особи КП "Київтеплоенерго" неодноразово здійснювали капітальний ремонт, заміну магістрального трубопроводу та проводили гідравлічні випробування по вулиці Антоновича у столиці.

Це надалі призводило до регулярних проривів та аварій: у 2019, 2020, 2021, 2024 роках.



Як пояснюють у прокуратурі, "Київтеплоенерго" з 2019 року реалізовує Програму модернізації столичних теплових мереж, на яку також виділив кошти Європейський банк реконструкції та розвитку.

"Так, за час реалізації цієї Програми було проведено повну реконструкцію понад 300 км тепломереж в місті Києві", - повідомляють службовці та зауважують, що водночас 14 та 15 травня цього року двічі відбувався прорив даного магістрального трубопроводу.