Україна відзначає День морської піхоти: інтерв'ю з ветераном [ Редагувати ]
23 травня в Україні відзначають День морської піхоти. "Вірні завжди" - гасло наших морських піхотинців, які нині б'ються з ворогом у найскладніших місцях фронту. Не зважаючи на свій молодий вік, Гліб Стрижко вже ветеран морської піхоти. Гліб - учасник оборони Маріуполя, через тяжкі поранення лікарі відмовили йому в подальшій військовій службі, хоча хлопець наполягав на поверненні у військо. Про традиції морської піхоти, перші бої з окупантами, поранення і російській полон він розповів в ексклюзивному інтерв'ю нашому воєнкору Ігорю Левенку.
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