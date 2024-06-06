Гурт "Антитіла" зібрав для ГУР 2,5 мільйона завдяки концертам у Британії (відео) [ Редагувати ]
Гурту "Антитіла" вдалося зібрати 2,5 млн грн для Головного управління розвідки Міноборони завдяки концертам у Великій Британії. Музиканти виступили послами глобального проекту "Culture VS War" (Культура проти війни), який має на меті доносити до світу правду про збройну агресію росії проти України.
Про це лідер гурту "Антитіла", військовий та доброволець Тарас Тополя розповів в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
"Ми вчора завершили, здійснили останній третій івент у рамках цього проекту - в Бірмінгемі. До того в Кардіффі та Лондоні.
Це були івенти, які складалися з чотирьох частин. Показ документального фільму з "Антитілами" в головній ролі., який реалізувала асоціація "Дивись українське". У цьому документальному фільмі ми розповідаємо про перший рік повномасштабного вторгнення. І через наші особисті історії доносимо до іноземців правду, як те було тоді, чому ми боремося і яка у нас спільна мета.
Після фільму у нас відбувається живе спілкування, де люди можуть задати запитання і отримати чесні щирі відповіді. До речі, дуже багато іноземців приходить і наше спілкування відбувається здебільшого англійською мовою.
Важлива частина - це аукціон з унікальними лотами, завдяки якому ми і зібрали цю кількість грошей. Ну і звісно, трошки співаємо, ми ж артисти, без цього ніяк.
Власне таких івентів відбулося уже три, у планах продовжувати ще. І зараз з хорошими результатами будемо повертатися в Україну", - розповів Тарас Тополя.
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