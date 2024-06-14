Новий антирекорд: під Одесою прикодорнники зупинили зерновоз з 41 "пасажиром" (фото, відео) [ Редагувати ]
Під Одесою прикрдонники зупинили фуру, в якій намагалися виїхати закордон 41 "пасажир" з паспортами громадян України. Цей новий антирекорд, повідомила Держприкордонслужба.
Охоронці державного кордону зупинили вантажівку Renault неподалік населеного пункту Новосельське Ренійської громади.
Як і очікувалось, водій, мешканець Болградського району, замість зерна в причепі перевозив до кордону 41 чоловіка віком від 18-60 років.
"Туристами" виявились жителі Київщини, Одещини, Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини, Кіровоградщини, Чернігівщини, Житомирщини, Черкащини та Волині.
За ознаками злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", стосовно двох фігурантів направлено повідомлення до Національної поліції.
Щодо інших порушників прикордонники склали протоколи за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Нагадаємо, 10 червня на Закарпатті 32 чоловіки прорвалися через кордон із Угорщиною на військовій вантажівці. Їх затримали угорські поліцейські.
Наступного дня на Закарпатті 18 людей перерізали огорожу та втекли в Угорщину.
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