Усі бойові кораблі Чорноморського флоту рф відведені до порту Новоросійськ. Список кораблів, які перебувають у Криму можна назвати "рештковим" - здебільшого це сторожові кораблі та великі десантні кораблі на ремонті. Водночас ракетна небезпека з Азовсько-Чорноморського регіону зберігається, росіяни досі мають там вісім носіїв крилатих ракет "Калібр", у тому числі три підводні човни.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Переглядав сьогодні список кораблів, які залишаються в Криму. Фактично його можна називати "рештковим". Сторожовий корабель один там є. П'ять великих десантних кораблів, враховуючи наш "Костянтин Ольшанський", який там залишився, всі вони перебувають в ремонті. Тобто вони не в строю станом на зараз. Підводних човнів там немає, якщо не рахувати "Ростов-на-Дону", який було знищено...

Після знищення ракетного катера "Івановець", аналогічний катер аналогічного проекту, який вже йшов на утилізацію, повернули з утилізації, поставили в док на ремонт. Це показово.

Але там перебуває сторожовий флот здебільшого, бойових одиниць немає. Здебільшого все знаходиться в Новоросійську і це єдина база, де вони можуть розміщуватися. Були спроби в Туапсе, Сочі ставити, але щось у них пішло не так. В Очамчирі, це Абхазія, там знаходиться здебільшого берегова охорона. Тому локацій не так багато, здебільшого це Новоросійськ. У межах Азово-Чорноморського регіону вибір у них невеликий.

Загроза ракетних атак зберігається, тому що у складі Чорноморського флоту залишається вісім носіїв крилатих ракет. Серед них три - це підводні човни. Тому атакувати вони можуть.

Коли відбувалась остання атака, вони взагалі виходили на зовнішній рейд Новоросійська. Фрегат вийшов, чотири ракети випустив, повернувся. Перед тим використовували підводний човен з акваторії Чорного моря. І між цими атаками застосовували з Азову один з кораблів проекту "Буян" - чотири ракети випускав.

Тому так, небезпека присутня, але знову таки - "Калібр" не та зброя, якою вона для нас була на початку повномасштабного вторгнення. З останніх трьох атак було збито майже 100% тих ракет", - розповів Плетенчук.