У штабі кандидата в президенти України Володимира Зеленського прокоментували результати екзит-полу. Виступаючи перед виборцями та членами штабу Зеленський заявив "Ми зробили це разом". Докладніше про обстановку у штабі розповіла кореспондент телеканалу "Інтер" Олена Зоряна.

- Схоже тут вже відзначають перемогу. Власне сам кандидат Володимир Зеленський має слово. Тут дуже багато гостей та журналістів, і не лише українських, а й іноземних. Цього разу сюди акредитувалося понад 1500 представників ЗМІ. Хочу сказати, що атмосфера у штабі цього разу не така грайлива, як під час першого туру - программа штабу вже без змагань та розваг. Лише кілька брифінгів за день. У команді Зеленського зізнаються, що під час кампанії виснажилися".

"Час вже мабуть. Розваги розвагами, але журналісти вже мають отримати якийсь зміст, якийсь сенс подавати якусь інформацію".

- У штабі упродовж дня фіксують порушення, зокрема, кілька звернень цього разу в кілька разів менша, а ніж під час першого туру - понад 1200. Стосуються вони того, що люди не знаходять себе у списках чи голосування проти чи незаконної агітації. Але це, зізнаються у штабі Зеленського не може суттєво вплинути на результати голосування".