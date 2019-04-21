А що зараз відбувається в Центральній комісії? Там працює мій колега Даніїл Снісар. Він на прямому зв'язку зі студією. Даніїле, про що звітують у ЦВК? Якою була явка виборців?

- До Ценнтрвиборчкому продовжує надходити інформація від округів, щодо перебігу виборчого процесу. В останнє дані на табло ЦВК оновлювалися о 15 годині. Тоді явка виборців склала 45,26 відсотків. Найактивніше голосували центральні області. Серед лідерів Полтавська та Дніпропетровська.

Високу активність показали Луганщина та Донеччина - там дільниці відвідали майже 50 відсотків виборців. Найнижчу явку традиційно демонструє захід. Тут задніх пасе закарпатська область - проголосували меньше 30 відсотків. Нагадаю, це офіційні дані Центрвиборчкому станом на 15 году.

Щодо загальної інформації - в Україні відкрилися сьогодні усі виборчі дільниці, щоправда декілька з них - із запізненням. Одна дільниця, у Лебединському на Донеччині розпочала роботу о 16 годині. Це пов'язано із тим, що члени комісії відмовлялися виходити на роботу, через загрозу життю.

Адже селище - прифронтове і знаходиться майже на лінії розмежування. Під час голосування - суттєвих порушень ЦВК не зафіксувала. Загалом до правоохоронців надійшло близько тисячі звернень, однак більшість з них не підтвердилася. За 12 фактами внесені дані до ЄРДР.

Складено близько 10 адмін протоколів, зокрема й на одного з кандидатів - Володимира Зеленського. На дільниці він на камери продемонстрував свій виборчий бюлетень. Оновлені дані щодо явки на виборах у ЦВК обіцяють оприлюднити після 21.00.