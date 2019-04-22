Выбор собственного жилья – задача, с которой приходится сталкиваться многим жителям. Достаточно сложно сделать выбор, если хочется, казалось бы, невозможного: жить в уютном, укромном уголке, в окружении девственной природы, но с великолепно развитой инфраструктурой и на небольшом удалении от столицы.

Выбор собственного жилья – задача, с которой приходится сталкиваться многим жителям. Достаточно сложно сделать выбор, если хочется, казалось бы, невозможного: жить в уютном, укромном уголке, в окружении девственной природы, но с великолепно развитой инфраструктурой и на небольшом удалении от столицы.

К счастью, в настоящий момент реализовать такие мечты совсем несложно. Всего в пяти километрах от столицы, в пригороде расположено село Крюковщина. На его территории ведутся полномасштабные строительные работы, стремительно возводятся современные многоэтажные дома, в которых новоселам предлагают квартиры с хорошей планировкой и просторными кухнями.

Преимущества покупки жилья в новостройках Крюковщины

Сложно устоять перед предложением застройщиков, презентующих новые дома в пригороде столицы. Новостройки Крюковщины привлекают внимание своей архитектурой, местом расположения. Каждый, кто посещает эту удивительную местность, отмечает, что местный воздух не идет ни в какие сравнения со столичным. Именно по этой причине особой популярностью новостройки Крюковщины пользуются среди граждан, стремящихся заботиться о своем здоровье.

Качество нового жилья абсолютно ничем не уступает столичному. Застройщики приятно удивляют клиентов оригинальной планировкой, просторными комнатами. На Крюковщине возводятся не одинокие многоэтажки, а целые жилые комплексы, придомовая территория которых продумана до мелочей. Здесь имеются пешеходные зоны, площадки для игр и занятий спортом. Застройщики уделяют внимание даже зеленым насаждениям, засаживая территорию кустарниками, деревьями и цветами.

Немаловажным бонусом для жителей Крюковщины является наличие парка и двух озер. Это лучшие места для отдыха.

Весомым аргументом для покупки нового жилья в Крюковщине является хорошая транспортная доступность. Из пригорода можно добраться непосредственно в столицу общественным транспортом, воспользовавшись одним из нескольких предложенных маршрутов.

В планы застройщиков помимо строительства домов входит и активное развитие инфраструктуры, включая возведение:

образовательных учреждений (детских садов и школ);

учреждений здравоохранения;

магазинов;

торгово-развлекательных комплексов.

Предложения застройщиков

Желая приобрести новую квартиру в ЖК в Крюковщине, полезно ознакомиться со всеми предложениями от застройщиков. При строительстве домов используются новейшие технологии, осуществляется совершенно новый концептуальный подход к проектировке домов:

отказ от технических этажей, предоставление возможности жильцам первых этажей иметь собственный отдельный вход и небольшой дворик;

повышение энергоэффективности за счет утепления стен, фундаментальной плиты при помощи базальтовой ваты;

оснащение квартир энергосберегающими окнами;

наличие в каждой квартире просторных кладовых;

установка автономного отопления;

наличие паркинга.

Приобретение квартир в Крюковщине – это уникальная возможность стать обладателем жилья по доступной цене с идеальными условиями проживания.

Новые квартиры в Крюковщине предлагаются сразу в нескольких крупных комплексах:

Молодежный городок;

Сакура;

Оранж Парк;

Европейский городок;

Вишнева оселя;

Подкова;

Благород;

Новые Жуляны;

другие.

Особой популярностью пользуется один из лучших вариантов ЖК в Крюковщине – ЖК Оранж Парк. Прежде всего, привлекают внимание выгодные условия покупки новых квартир. Жильцам предлагается возможность воспользоваться рассрочкой до двух лет при условии внесения первичного взноса в размере 30% от общей стоимости квартиры.

Дома в ЖК Оранж Парк характеризуются повышенной энергоэффективностью и звукоизоляцией. Застройщик предоставляет возможность выбрать не только одно-, двух-, трехкомнатные квартиры, но и двухуровневые апартаменты. Территория ЖК Оранж Парк находится под круглосуточной охраной. Комплекс имеет в наличии собственную эксплуатационную службу, обеспечивающую комфортные условия для проживания и безупречный порядок.

Если имеется огромное желание приобрести современную квартиру в пригороде столицы, ЖК Оранж Парк – идеальный вариант для реализации такой идеи.