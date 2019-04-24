Чиновника звинуватили у розкраданні грошей ветеранів АТО [ Редактировать ]
У розтраті двадцяти двох мільйонів гривень, призначених на реабілітацію українських військових, підозрюють колишнього керівника держслужби у справах ветеранів АТО.
За даними Державного Бюро Розслідувань, він вказував недостовірні дані щодо кількості учасників бойових дій на Сході, яким нібито надали допомогу. Екс-очільнику держслужби вже повідомили про підозру. Тепер вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
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