Зеленський відреагував на скандальний указ [ Редактировать ]
На скандальний указ відреагували і у Володимира Зеленського. У команді новообраного президента вважають, що у такий спосіб Росія визнала свою відповідальність за події на Донбасі.
А також пообіцяли, що після вступу на посаду Зеленський проведе низку заходів із деокупації непідконтрольних територій та додаткової підтримки місцевих жителів.
по теме
Російські паспорти на Донбасі: Україна скликає Радбез ООН
Україна звернулася до Радбезу ООН щодо спрощення процедури отримання російських паспортів жителями окупованого Донбасу та вимагає скликати засідання Ради безпеки
Міжнародні партнери засудили рішення Москви
Рішення Москви роздавати російські паспорти в ОРДЛО рішуче засудили і міжнародні партнери України
"Паспортний" етап окупації Донбасу: Україна скликає Радбез ООН
Україна звернулася в Радбез ООН через спрощення процедури отримання російських паспортів жителями окупованого Донбасу
Российские паспорта на Донбассе: заявление Украины станет официальным документом ООН
Заявление МИД Украины относительно решения Кремля о выдаче российских паспортов украинцам на оккупированных территориях Донбасса будет распространено как официальный документ Генассамблеи ООН
Видача російських паспортів: Україна занепокоєна новим етапом окупації Донбасу
Україна звернулася в Радбез ООН - через рішення Росії спростити процедуру видачі жителям окупованого Донбасу російських паспортів