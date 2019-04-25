На скандальний указ відреагували і у Володимира Зеленського. У команді новообраного президента вважають, що у такий спосіб Росія визнала свою відповідальність за події на Донбасі.

А також пообіцяли, що після вступу на посаду Зеленський проведе низку заходів із деокупації непідконтрольних територій та додаткової підтримки місцевих жителів.