Погода в Украине: объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В Украине объявили штормовое предупреждение, сообщает "УНН".
"27 апреля в западных областях грозы, днем местами шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.
В субботу, 27 апреля в западных, днем и в северных областях, в последующие двое суток на большей части территории страны кратковременные дожди, местами грозы, на Закарпатье и Прикарпатье 28-29 апреля значительные дожди.
Температура ночью +5-12, днем +18-25, в понедельник снижение до +12-17, на юге страны до +18-23. 30 апреля - 1 мая будет преобладать дождливая погода с дневной температурой +10-16, на юге страны до +20", - сообщили синоптики.
В Киевской области завтра ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью +6-11, днем +20-25; в Киеве ночью +8-10, днем +22-24.
Ранее сообщалось, какой будет погода на Страстную неделю, а также что в Керченском проливе заметили большое скопление кораблей.
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