В преддверии пасхальных праздников множество автомобилистов запланировали длительные "марш-броски" к родственникам, а в продолжительных поездках немаловажным является фактор питания, особенно если путешествие проходит с детьми. Сейчас выбор еды огромен, на любой вкус и кошелек. Но не приведет ли гонка за ассортиментом и скоростью обслуживания к "компромиссам" в плане качества? Эксперты Института потребительских экспертиз решили проверить дорожный "общепит".

Позволить себе полноценную кухню на АЗС могут позволить себе не все - например, в крупных сетях Glusco, AMIC или ANP до сих пор выбор ограничивается хот-догами и перекусами. Полноценно пообедать можно на АЗК WOG (WOG Cafe), ОККО (A-la minute, Pasta Mia, Meiwei), КЛО (Борщ Cafe), SOCAR (Buta Café), UPG (Vivo Café), и в сети БНК (ресторан Сябры с линейкой традиционных блюд белорусской кухни). Все рестораны предлагают унифицированное меню и единые цены по сетям.

Эксперты провели две дегустационные комиссии, где выставили оценки за вкус блюд, а также указали баллы за приветливость персонала, скорость обслуживания, удобство мебели, наличие интернета и чистоту туалетов. Также выборочно блюда отправились в лабораторию для микробиологических исследований, чтобы определить, нет ли в них признаков несвежести.

Разнообразие первых блюд довольно большое, а самый богатый ассортимент эксперты обнаружили в ресторане "Борщ Cafe" КЛО. У заведений WOG и Socar по прежнему первые блюда - полуфабрикаты, у остальных участников они готовились непосредственно перед подачей. Больше всего понравился дегустаторам борщ в "Борще Cafe" и у A la minute, а порции по сравнению с прошлым исследованием стали больше. При этом по времени выноса позиции разделились от 5 минут в заведениях ОККО и КЛО, до 15 - 16 минут в UPG и БНК.

Выбор основных блюд у всех испытуемых заведений в основном стабилен. Самые ходовые - разнообразные мясные продукты с гарнирами, а также пасты. Большинство блюд понравилось дегустаторам, поэтому оценки всем участникам были высокими. Свежесть блюд тоже оказалась на высоте у всех ресторанов, наибольшие балы получили блюда от A-la minute, Борщ Cafe и Сябры.

Самый большой выбор десертов оказался у WOG Cafe, но следует учесть, что это вакуумно запакованные полуфабрикаты. Много десертов и у ресторанов A la minute - мильфей, медовик, ореховый тарт, сырник по-львовски. Socar традиционно предлагает традиционные азербайджанские деликатесы, вкус у них "на любителя", да и порции крохотные. Из "изюминок" эксперты отметили свежую выпечку, которую теперь предлагают на ОККО, КЛО и WOG.

Что качается цены, то покушать на трассе зачастую стоит дороже, чем в аналогичном ресторане в городе. В целом средний чек колеблется от 140 - 160 гривен за полноценный обед. Самую небольшую сумму запросили за обед в ресторанах сети "Борщ Cafe", у остальных участников чек больше на 15-20 %.

В итоге первое место по совокупности баллов разделили между собой сети ОККО и КЛО - по 151 баллу. Следует отметить, что у первых большее количество ресторанов, и кухня разнообразнее - кроме A la minute, есть рестораны итальянской кухни Pasta Mia, и паназиатской - Meiwei. Также в этой сети есть своя "фищка" - тепловые витрины с уже готовыми блюдами, и даже паровые витрины, в которых подают готовую паназиатскую еду. Сеть "Борщ Cafe" радует вкусной украинской кухней, и самыми доступными ценами. Подробная информация об исследовании на сайте Института www.expertise.in.ua.