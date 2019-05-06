Північна Македонія обрала нового президента - Стево Пендаровські. Він кандидат від керівного соціал-демократичного союзу.

За попереднім підрахунком, він набрав майже 52 відсотки голосів. Його суперницяопозиціонерка Гордана Сіляновська-Давкова - 45 процентів. Новообраний президент обіцяє почати переговори про вступ країни в ЄС і НАТО. Це стало можливим після угоди з Грецією про перейменування держави на Північну Македонію.