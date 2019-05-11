Не доробили! На Черкащині ділянка траси перетворилась на суцільне болото. Через незавершений ремонт.

Поки бригада дорожників чекає на суху погоду, місцеві автомобілісти випробовують свою техніку та нерви на бездоріжжі.

Усі подробиці розкаже Станіслав Кухарчук.

Дорогу Т2417, яка сполучає Черкаську і Полтавську області, тутешні водії вже давно прозвали пекельною. І не дарма! Концентрована суміш із пів-метрових ям, щебеню і рідкого бруду може додати екстриму у будь-яку подорож.

Після дощів та ремонту, відрізок між Хрестителевим та Марьянівкою дорогою важко назвати. Вже третій тиждень машини тут місять багнюку і долають трампліни із вирв, а після дощів ділянка стала геть непроїзною. Подекуди її проїхати не під силу навіть фурам.

За цей час Артем став справжнім рятувальником. Ферма, де він працює, на виїзді з Хрестителевого, і хлопця мало не щодня викликають, аби витягти застряглу машину.

"Дороги ж, бачите, які, постійно застряють машини. В основному, всі машини, які їздять - всі застряють", - говорить Артем, тракторист.

Водії скаржаться, раніше тут були просто ями, а тепер - болото. Перед дощами шляховики зняли старе покриття, бо намагались вирівняти основу під нове. Однак роботи покинули, ледве почавши. Тепер про них тут нагадують лише знаки.

"Дорога проблемная и когда ее начнут? - Оце розрили, бачите, отам взагалі не заїдеш, ні виїдеш - легковики піддони пробивають, а фури постійно - то в них колеса, то ще щось".

Альтернативної дороги для цієї немає. Жителі Хрестителевого перекрили для важковаговиків всі можливі об'їзди через село. Пан Микола особисто встановлював бетонні блоки. Каже, після фур ремонтувати тутешні вулиці ніхто не хоче.

"По селу тут дороги - 3 сантиметри піску, 2 щебню і 1 сантиметр асфальту - фура іде 70 тонн!", - обурений Микола Дерновий, житель села Хрестителеве.

Траса Т2417 на балансі обласної служби утримання доріг. Тут не приховують, вона вся потребує ремонту, але цьогоріч мають замінити за майже 2 мільйони гривень лише 250 метрів покриття - йдеться про відрізок між Хрестителевим та Марьянівкою.

Заступник керівника служби пояснює: підрядник припинив роботи через погодні умови. Перевірити якість нової дороги чиновники зможуть лише після завершення ремонту.

"У нього є ще час два з половиною тижні, він зараз зайде, зробить і мої претензійні позови до нього аж ніяк не будуть стосуватись, розумієте?", - стверджує Геннадій Андрєєв, заступник начальника служби автомобільних доріг у Черкаській області.

Але місцевим водіям від того не легше - люди і надалі продовжують бити свої автомобілі і розкатувати вже без того непроїзну дорогу.