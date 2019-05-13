По приметам на 14 мая судили об уборке хлеба, а также о том, каким будет лето. В народном календаре дата получила названия: Еремей запашник, запрягальник, яремник, засеватель, посевы, третья встреча весны, пролетье.

Традиции 14 мая

На Еремея – третья и последняя встреча весны, пролетье. С этой датой связаны некоторые поговорки:

Еремей-запрягальник, подыми лукошко с семенами.

Еремей, Еремей, про посевы разумей.

Днем раньше посеешь – неделей раньше соберешь.

Крестьяне в это время продолжали сев, потому что редко случались такие годы, когда на Ерему нельзя было выехать в поле для продолжения посевов. В старину крестьяне в этот день утром ходили в церковь, служили молебен святому Иеремии, а потом уже отправлялись сеять. В этот день нежелательно ловить рыбу.

Приметы на 14 мая

Если солнышко ясно взошло, то и лето будет ясное.

На Ерему погоже – уборка хлеба пригожа.

Непогода в этот день сулит холодную и суровую зиму.

С вечера роса пала – к ясному дню.

Если еловые шишки рано и быстро распустились, то с посевом не стоит медлить.

Сон с 13 на 14 мая скоро исполнится, только рассказывать о нем никому нельзя.

Сновидение, увиденное днем 14 мая, сбудется тогда, когда вы совсем про него забудете.

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