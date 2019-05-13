Приметы на 14 мая: что нельзя делать [ Редактировать ]
По приметам на 14 мая судили об уборке хлеба, а также о том, каким будет лето. В народном календаре дата получила названия: Еремей запашник, запрягальник, яремник, засеватель, посевы, третья встреча весны, пролетье.
Традиции 14 мая
На Еремея – третья и последняя встреча весны, пролетье. С этой датой связаны некоторые поговорки:
Еремей-запрягальник, подыми лукошко с семенами.
Еремей, Еремей, про посевы разумей.
Днем раньше посеешь – неделей раньше соберешь.
Крестьяне в это время продолжали сев, потому что редко случались такие годы, когда на Ерему нельзя было выехать в поле для продолжения посевов. В старину крестьяне в этот день утром ходили в церковь, служили молебен святому Иеремии, а потом уже отправлялись сеять. В этот день нежелательно ловить рыбу.
Приметы на 14 мая
- Если солнышко ясно взошло, то и лето будет ясное.
- На Ерему погоже – уборка хлеба пригожа.
- Непогода в этот день сулит холодную и суровую зиму.
- С вечера роса пала – к ясному дню.
- Если еловые шишки рано и быстро распустились, то с посевом не стоит медлить.
- Сон с 13 на 14 мая скоро исполнится, только рассказывать о нем никому нельзя.
- Сновидение, увиденное днем 14 мая, сбудется тогда, когда вы совсем про него забудете.
Читайте также, гороскоп на неделю с 13 по 19 мая для всех знаков зодиака.
по теме
Приметы на 12 мая: что категорически нельзя делать
По приметам на 12 мая судили об урожае и о лете. В народном календаре дата получила название девять мучеников, или девять целителей
Приметы на 11 мая: что нельзя делать в день святого Максима
11 мая в народном календаре получило название Максимов день, Максим и Евсей, Максим-Берёзосок, Иасон (Ясон), Мамантий
Приметы на 10 мая: что нельзя делать
В народном календаре дата 10 мая получила названия Семен, Семен-день, Семен ранопашец
Приметы на 9 мая: что категорически нельзя делать
9 мая православная церковь вспоминает святого Василия и праведную Глафиру Амасийскую, в народе этот день называют Глафира Горошница
Приметы на 8 мая: что нельзя делать в день Марка
В народном календаре дата 8 мая получила названия Марк, Марков день, Марк ключник