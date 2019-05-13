Україна може відмовитися від дотримання Мінських угод у разі, якщо Німеччина, Франція та інші держави знімуть санкції проти Росії у Раді Європи. Про це під час візиту до Брюсселя заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Також він анонсував "сюрпризи" у відповідь на паспортні укази Росії. У столиці Євросоюзу сьогодні відзначають 10-річчя Східного партнерства. Олена Абрамович стежить і розкаже більше.

Україна, Грузія, Молдова, а також Вірменія, Азербайджан і Білорусь. Стати особливими партнерами цій шістці країн ЄС запропонував 10 років тому. Ювілей відзначають у Брюсселі не стільки новими обіцянками, як аналізом, чого вдалося досягти за цей час.

"За ці 10 років вдалося покращити життя звичайних людей у кожній із 6 країн-партнерок. ЄС дуже цінує цю співпрацю. Попри складнощі та проблеми, які досі є у регіонах, ми активізували партнерство у сфері торгівлі, економіки, прав людини, громадянського суспільства, впровадження безвізу тощо", - говорить Федеріка Могеріні, верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики.

Саме завдяки Східному партнерству країни отримали чималу фінансову та консультативну допомогу. Кілька з них підписали Угоду про Асоціацію з ЄС, набули право на безмитну торгівлю та безвізові подорожі. Що далі, у Брюсселі поки що не поспішають давати обіцянок. Адже після європейських виборів, які відбудуться уже за 2 тижні, головні обличчя євроінституцій зміняться не буде ні Могеріні, ні Туска, ні Юркера. Тож вирішувати, що запропонувати, будуть уже їхні наступники.

"Я вважаю, що має бути чітка європейська перспектива для цих країн. Нині потрібно надати стратегічну програму для найбільш прогресивних держав, таких як Україна, Грузія та Молдова", - говорить Томаш Петршичек, міністр закордонних справ Чехії.

Здобутки та перспективи Східного партнерства спочатку обговорили міністри закордонних справ ЄС та країн партнерів. Очільник українського МЗС, Павло Клімкін, скористався нагодою порушити і тему видачі українцям російських паспортів. За його словами, безпекове питання у партнерстві наразі є найбільш актуальним.

"Євросоюз розуміє, що цього разу якимись формальними, персональними санкціями нічого не має закінчитись. Бо це буде те, що у нас називають "зрада". Якщо ще 10, 20, 50 людей поставимо під санкції - це буде не відповідь", - говорить Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Євросоюз має дати консолідовану і сильну відповідь, вважає Клімкін. Проте наразі ухвалювати нові санкції через паспорти ЄС не збирається. Україна, натомість, готує свою відповідь Москві.

"Насправді буде декілька сюрпризів. Є ідеї, пов'язані із застосування практичних, технічних речей біометрики. Є ідеї, пов'язані з наступним переписом. Тобто дуже-дуже багато речей, ми їх зараз консолідуємо. Є ідеї, про які ви взагалі не почуєте, вони будуть робитися на рівні спецслужб", - говорить Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Обговорюватимуть Східне партнерство і на вищому рівні. По обіді зберуться президенти країн партнерства - на святковій вечері в очільника Європейської ради Дональда Туска. Доєднаються до них і засновники формату Східного партнерства, колишні міністри закордонних справ Польщі та Швеції, Радослав Сікорський і Карл Більдт.