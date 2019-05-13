Трьох українських військових поранено на Cході минулої доби. Один із них підірвався на ворожій міні, - повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

Окупанти здійснили 16 вогневих атак. Зокрема, тричі обстріляли Кримське на Луганщині з важких мінометів. На інших ділянках, під Новотроїцьким, Талаківкою, Лебединським та Авдіївкою, вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. У відповідь українські солдати поранили трьох російських найманців.

Сьогодні вранці бойовики атакували наші позиції поблизу Богданівки та Мар'їнки, минулося без втрат.