Війна на Донбасі: ворог веде вогонь зі стрілецької зброї [ Редактировать ]
Трьох українських військових поранено на Cході минулої доби. Один із них підірвався на ворожій міні, - повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
Окупанти здійснили 16 вогневих атак. Зокрема, тричі обстріляли Кримське на Луганщині з важких мінометів. На інших ділянках, під Новотроїцьким, Талаківкою, Лебединським та Авдіївкою, вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. У відповідь українські солдати поранили трьох російських найманців.
Сьогодні вранці бойовики атакували наші позиції поблизу Богданівки та Мар'їнки, минулося без втрат.
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