В пятницу, 10 мая, курс доллара на межбанке в продаже вырос на 3 копейки до 26,26 грн/доллар, курс в покупке до 26,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 29,47 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,2600 - 26,3100 грн/доллар, евро 29,4457 - 29,4768 грн/евро, российский рубль 0,4025 - 0,4033 грн/рубль.

Валюта Покупают Продают USD/UAH 26,2300 26,2600 EUR/UAH 29,4457 29,4768 RUB/UAH 0,4025 0,4033

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