Курс доллара вырос на межбанке [ Редактировать ]
В пятницу, 10 мая, курс доллара на межбанке в продаже вырос на 3 копейки до 26,26 грн/доллар, курс в покупке до 26,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 29,47 гривен за евро.
По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,2600 - 26,3100 грн/доллар, евро 29,4457 - 29,4768 грн/евро, российский рубль 0,4025 - 0,4033 грн/рубль.
|Валюта
|Покупают
|Продают
|USD/UAH
|26,2300
|26,2600
|EUR/UAH
|29,4457
|29,4768
|RUB/UAH
|0,4025
|0,4033
Читайте также, как отличить подделку номиналом в $100 от оригинала. Еще раньше в нашем материале мы рассказывали, где в Украине обменять поврежденную валюту.
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