Напередодні інавгурації нового президента Петро Порошенко востаннє звернувся до українців як Глава держави. Він подякував за честь очолювати країну протягом п'яти років. І перепросив у людей, для яких його реформи виявилися надто болісними.

"Володимиру Зеленському бажаю успішного президентства. Ще місяць тому ми були затятими опонентами на виборах. Так сталося, він буде президентом моєї рідної країни. Країни, яку люблю і в чиє європейське майбутнє непохитно вірю. То ж хай Господь Україну береже, а її новому очільнику - допомагає в роботі", - говорить Петро Порошенко - президент України.