Королева Великобритании поздравила Зеленского [ Редактировать ]
Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает в Twitter посольство Соединенного Королевства в Украине.
"Сегодня, по случаю инаугурации, Ее Величество Королева Великобритании направила свои наилучшие пожелания новому Президенту Украины Владимиру Зеленскому", - сообщили в посольстве.
Ранее сообщалось, что Тереза Мэй обратилась к Зеленскому.
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