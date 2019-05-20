Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает в Twitter посольство Соединенного Королевства в Украине.

"Сегодня, по случаю инаугурации, Ее Величество Королева Великобритании направила свои наилучшие пожелания новому Президенту Украины Владимиру Зеленскому", - сообщили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Тереза Мэй обратилась к Зеленскому.