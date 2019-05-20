Тим часом низка посадовців та урядовців вже це зробили.

Зокрема, заяви на звільнення написали міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова СБУ Василь Грицак та міністр оборони Степан Полторак. Тепер задовольнити прохання мають Верховна Рада та особисто Володимир Зеленський.

Напередодні попередній глава держави Петро Порошенко звільнив голову Адміністрації президента Ігоря Райніна та його заступників. А також підписав заяву секретаря РНБО Олександра Турчинова.