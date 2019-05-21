Радбез ООН не розглядатиме український мовний закон [ Редактировать ]
Рада безпеки ООН відмовилась обговорювати український мовний закон на вимогу Росії. Для скликання засідання потрібна підтримка щонайменше дев'яти членів Радбезу. Утім, представники шести держав висловилися "проти". Підтримали пропозицію п'ять країн, ще чотири - утрималися.
Перед голосуванням представники США, Франції та Німеччини заявили, що Москва ініціювала засідання саме в день інавгурації Володимира Зеленського, щоб використати Раду Безпеки у своїх цілях.
"Як ми чітко заявили Сполучені Штати, як і Франція та Німеччина, не бачать потреби у цьому засіданні. Запит на його проведення - це чітка спроба Росії відвернути увагу від демократичного переходу влади в Україні. Сполучені Штати вітають Володимира Зеленського з його інавгурацією та розраховують на плідну співпрацю. Ми закликаємо членів Ради Безпеки виступити проти запропонованого порядку денного", - говорить Джонатан Коен, заступник постійного представника США при ООН.
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