США "оголосили війну" дронам із Китая [ Редактировать ]
Сам собі розвідник. Новий скандал у США. Американське Міністерство внутрішньої безпеки вважає: безпілотники, зроблені в Китаї, шпигують за своїми власниками. Чи є докази? Дмитро Анопченко дізнався всі подробиці.
Підняти в повітря безпілотник і подивитися на місто з висоти - улюблена розвага багатьох. Адже це зараз не так дорого, та й дрони стають дедалі меншими.
За офіційними даними, 80% безпілотників, придбаних у США, зроблені в Китаї. Статистики по Україні немає, але ця цифра явно ще більша, ніж в Америці. Здавалося б, за співвідношенням ціни та якості альтернативи взагалі немає. Але тепер Міністерство внутрішньої безпеки Сша з'ясувало крім цих двох плюсів, у китайських дронів є один великий мінус.
Журналісти CNN отримали офіційні документи міністерства, які не призначені для публікації. Із них зрозуміло - в DHS виявили, що дрони з написом Made in China можуть потай від власника передавати дані китайській розвідці.
Дослідження, проведене Управлінням з питань кібербезпеки, виявило механізм, коли безпілотник, вочевидь, через мобільний додаток, з яким він пов'язаний, самостійно передає дані на сторонній сервер. Який, вірогідно, належить китайським урядовим структурам. А отже, розвідка отримує копію всієї картинки, відзнятої дроном фото і відео - та ще й геолокацію. З огляду на те, що в Америці такі безпілотники часто використовують і прикордонники, і поліція, а ще компанії, які займаються інфраструктурними проектами, шкода може бути величезною.
За перевірку китайських безпілотників і насамперед лідера ринку, фірму Dji - урядові структури взялили після гучного указу Дональда Трампа, який фактично заборонив американським компаніям використовувати телекомунікаційне обладнання двох великих виробників із Китаю, зокрема одного з лідерів ринку, Huawei - "Уа-вей" (в Україні його звикли вимовляти як "Хуайвей"). Апаратура якого нібито теж шпигувала, несанкціоновано надсилаючи дані в Піднебесну.
І "полювання на електронних шпигунів" триватиме. На черзі інше обладнання виробництва КНР. Адже в кожному американському супермаркеті електроніки, якщо подивитися на полиці - переважна більшість товарів виготовлена в Китаї.
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