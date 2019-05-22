В Україні тривають зливи. За прогнозами, дощитиме найближчим часом у більшості областей. Особливо на Львівщині та Івано-Франківщині. Заливає й Закарпаття. Коли чекати покращення погоди? Дізнавалася Мар'яна Мартин.

На Закарпатті за добу випала двотижнева норма опадів. Подекуди вода в річкАх піднялася на півтора метра.

Олег Молодчинко, заступник начальника пожежної рятувальної частини Хустського району в ДСНС у Закарпатській області.

"Підтоплено в Хустському районі залишається між селом Стекблівка і Сокирниця. Пасовища біля 150 га, в селі Данилово тоже підтоплеені біля 20 га. Перебуваємо в стані посиленого режиму несення служби.

На Іршавщині в селі Вільхівка жителі від ранку намагаються врятувати врожай помідорів у теплицях. Мішками зі щебенем укріплюють дамбу.

"Це внутрішні води, дамба повністю зроблена, перелива немає це просто напросто є водовипускач повітря який укріпляєм", - говорить Йосип, житель села Вільхівка.

На Виноградівщині у Великих Ком'ятах жителі поспіхом збирають капусту.

"Капусту треба вирізати вже, кіть вода вийде та буде всьо. Якшо не уріжиме її та вода понесе", - говорить Михайло, житель села Великі Ком'яти.

Поки одні рятують - інші підраховують збитки. У селі Боржавське негода знищила плантації цибулі, помідорів та цвітної капусти.

"Бачите, це все у воді. Бачите тут уже все. Перша китиця вже дивіться погнила. З неї вже нічого", - говорить Ярослав Гербик, житель села Боржавське.

"У нас, само гірше, у нас метр вода. 15 тисяч помідорів, не видно ані одну. Цілий рік пропав за то шо дамби не роблять", - говорить Тетяна Цупик, жителька села Боржавське.

Півроку важкої праці і все пішло за водою, нарікають місцеві жителі. Прогнозують - цьогоріч Україна може залишитися без закарпатських овочів.

"До нас приїжджають так із других областей на помідори. Вже і люди дзвонять чи є помідори. Але вода все забрала почти", - говорить Анна Гербик, жителька села Боржавське.

Загалом по області підтоплено близько 650 гектарів сільгоспугідь, пошкоджено три мостові переходи та зруйновано більш як півтисячі метрів берегоукріплень.

"Зараз в нас в Іршавському районці , у Лисичеві є зруйновано десь 20 м. погонних деревоукрімлень, в Ільниці і в Бронці, сподіваємося що цим закінчиться, якщо у Верхівях продовжиться інтенсивні дощі, то на жаль Закарпаття не уникне паводка", - говорить Ярослав Галас, в.о. голови Закарпатської ОДА.

Синоптики радять закарпатцям запастися терпінням. Адже найближчими днями на покращення погодних умов чекати не варто.