Українська прем'єра на французькій Рив'єрі. Сьогодні на Каннському кінофестивалі представили повнометражну стрічку "Додому" - молодого режисера Нарімана Алієва. Про що фільм - розповість Ірина Іванова, вона побувала на показі.

Українець Наріман Алієв - один з наймолодших учасників фестивалю. Йому лише 26. І сьогодні в Каннах його день.

Творча команда фільму "Додому" позує на червоній доріжці перед прем'єрою. Фільм транслюють у залі кінотеатру "Дебюсі" в Палаці фестивалів та конгресів. Українська повнометражка бере участь у паралельній офіційній програмі "Особливий погляд".

Цьогоріч Наріман Алієв показує Каннському кінофестивалю "Особливий погляд" на Крим. Режисер сам родом із цього півострова. І його фільм про трагедію в сім'ї кримських татар, де старше покоління пережило депортацію, а долю молодшого понівечила війна на Донбасі та анексія Криму.

Майже половина діалогів у фільмі кримськотатарською мовою. Такого на Каннському кінофестивалі ще не було. Переглянути цю стрічку збирається повна зала відвідувачів. Проте найсхвильованіший глядач - сам режисер.

"Коли ти показуєш своє кіно на Каннському кінофестивалі, у залі "Дебюсі", ти чуєш кожеш рух, кожен подих, ти чуєш кожного глядача. Час завмирає, ти відчуваєш своє кіно зовсім інакше. Якщо фільм триває півтори години, то для тебе це як цілих чотири години. Але я дуже дякую всім, хто прийшов", - говорить Наріман Алієв, режисер.

З приємними враженнями вийшли із зали й глядачі.

"Это очень сильный фильм и он как раз на ту тему, на том эмоциональном регистре, который нравится жури, я думаю, очень хороший шанс, что он выиграет", - говорить Владислав Давідзон, кінокритик зі США.

Це дуже сильний фільм і він якраз на ту тему, у тому емоційному регістрі, який подобається журі. Думаю, це дуже хороший шанс, щоб він виграв.

До слова, торік у цій самій категорії нагороду отримав інший українець - Сергій Лозниця за свій "Донбас". Ще одну роботу, до виробництва якої причетна Україна, покажуть цієї п'ятниці. Це короткометражка "Анна", яку зняли в кооперації з Ізраїлем. Паралельно Канни визначаються з фаворитами основної програми. Напередодні відбулася прем'єра фільму Квентіна Тарантіно "Якось у Голівуді" за участі найпотужнішого зіркового арсеналу.

"Бред Пітт не лише чудовий актор, він професіонал. Тому коли Квентін імпровізує зі сценарієм, а ми обидва можемо опертися на свій досвід, працювати неймовірно легко. Сподіваюсь, у нас вийшов чудовий кінематографічний зв’язок у фільмі про нашу індустрію", - говорить Леонардо Ді Капріо, актор.

Цей фільм про актора та його дублера, які намагаються стати частиною великого кіно. Сюжет розгортається на тлі реальних подій: убивств у Каліфорнії Чарльзом Менсоном та його бандою. Монтаж стрічки завершили за лічені дні до відкриття кіносвята в Каннах. А її прем'єра відбулася рівно через 25 років після показу культового фільму "Кримінальне чтиво". Тоді Тарантіно отримав золоту пальмову гілку. Чи вдасться йому повторити свій успіх - дізнаємося в суботу.