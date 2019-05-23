В Україні відзначають День морської піхоти [ Редактировать ]
Сьогодні в Україні відзначають День морської піхоти. Свято започаткували у 2014 році, однак до 2017 року "морських вовків" вшановували 16 листопада.
Торік президент перепризначив урочистості на 23 травня - так глава держави приурочив їх до дати затвердження і першого присягання морського піхотинця у 1992 році. І саме цього дня 1918 року гетьман Скоропадський видав Указ "Про початок формування бригади морської піхоти в складі трьох полків".
Міноборони привітало армійців зворушливим відео. А керівництво зауважило, що саме ці війська завжди були і є - гарантією суверенітету української держави.
"Морська піхота України - це еліта не тільки військово-морських сил, а й збройних сил України в цілому. Наше гасло "Вірні завжди" означає, що вірне плече морського піхотинця - це спокій громадян та держави в цілому. Тільки витривалістю, терпінням та важкими випробуваннями щодня ми нарощуємо спроможності нашої морської піхоти. Дякую за службу", - зазначив Дмитро Делятицький, заступник командувача Морської піхоти України.
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