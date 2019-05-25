Письменник Аркадій Третьяков презентував книгу про історію Хрещатика [ Редактировать ]
Майже півтисячі унікальних архівних фото, проектні документи будинків Хрещатика у своїй книжці презентував києвознавець, письменник Аркадій Третьяков - 5 років він збирав матеріали, щоб розповісти історію головної вулиці столиці.
На презентації побували й наші кореспонденти.
Свою п'яту книжку історію вулиці письменник Олександр Третьяков вирішив присвятити Хрещатику.
"Хрещатику всього трохи більше 200 років. Спочатку тут були мазанки, як в селі - це не була головна вулиця. А потім купці зібралися і вирішили - тут можна зробити торгову вулицю", - розповідає Аркадій Тертьяков, автор книжки "Старий Хрещатик і його домовласники".
П'ять років києвознавець вів копітку роботу. В архівах і бібліотеках збирав інформацію про те, якою була вулиця з часів будівництва там першої садиби. Хто був власником. У "Старому Хрещатику" йдеться також про долі тих людей і їхніх родин.
"Знайшов майже всіх власників - від перших і до останніх, до 17 року хто володів", - зазначив Аркадій Тертьяков, автор книжки "Старий Хрещатик і його домовласники".
Олександрові Третьякову вдалося зібрати понад 400 листівок і світлин із зображеннями Хрещатика та портретами власників садиб. У довоєнні часи вулиця мала архітектурний стиль, який повністю відповідав європейському.
Презентуючи свою книжку Олександр Третьяк провів віртуальну екскурсію: продемонстрував і фото будинків і портрети власників. Серед них є унікальні, до цього часу не опубліковані.
"Дуже багато світлин оригінальних таких що їх не має де, вони не були надруковані до цього часу, він працює в архівах - багато нового матеріалу", - говорить Жанна Литвинчук, киянка.
"Ось так виглядали фантастичні будівлі - абсолютно інший вигляд!"
Видання присвятили Дню народження Києва. Як зізнався києвознавець - найскладнішим було не зібрати матеріали, а видати книжку. Із першим накладом у 2 тисячі екземплярів допоміг фонд народного депутата Олександра Третьякова.
"Маємо запевнення від засновника фонду, що якщо книга буде користуватись популярністю, тираж буде збільшено. Це не комерційний проект для нашої організації, сьогодні буде передано 30 книжок музею історії Києва, а наступним етапом ми передамо книжки у всі бібліотеки столиці", - наголосила Вікторія Муха, директорка благодійного фонду Олександра Третьякова.
Аркадій Третьяков планує перекласти й видати книжку англійською: щоб про Хрещатик дореволюційний, який був ущент зруйнований під час другої світової - дізналися й за межами України.
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