У селі Суботів на Черкащині почалися безпрецедентні розкопки на території "Іллінської церкви". Це другі за масштабом роботи за останні пів століття. Саме там майже 400 років тому поховали гетьмана Богдана Хмельницького. Його останки історики шукають і досі. За одними джерелами прах гетьмана розвіяли війська поляка Чернецького, за іншими - Хмельницький покоїться у закинутих підземеллях церкви. На які ще знахідки сподіваються археологи далі в сюжеті.

Біля Іллінської церкви завжди людно. Аби побачити 400-річний храм, який зображено на п'ятигривневій купюрі, пані Галина приїхала з Дніпра. Каже: тепер вражень - на цілий рік вистачить.

"Це місце сили, тому і приїхали сюди. Ну і легенди ті, які розповідають місцеві жителі , що тут є ходи, різні таємниці, тому це таємниця в таємниці", - говорить Галина, турист з Дніпра

Та чи не найбільша таємниця Суботова - чи справді тут покоїться прах засновника церкви Богдана Хмельницького. Згідно з літописами, гетьмана поховали у родовій усипальні під Іллінською церквою. Але через сім років маєток Хмельницьких і сам Суботів знищило польське військо. За легендою, прах гетьмана зарядили у гармату і розвіяли у степу.

"У документах того часу, ніде в хроніках не виявлено подібних згадок про такий акт вандалізму, а це наруга ж була зроблена над тілом Богдана Хмельницького, а не звичайної людини …тобто якась би інформація була, але її не було", - говорить Надія Кукса, завідувачка відділу Суботівського Історичного Музею Національного Історико-культурного Заповідника Чигирин.

Щоправда, досі не знайшли й поховання гетьмана. Наймасштабніші розкопки проводив у церкві в 1970 археолог Роман Юра. Під будівлею він знайшов кілька поховань. Та до усипальні Хмельницького не дійшов якихось пів метра, - розповідає його колега Лариса Виногородська.

"Он дошел вот до этого места,вот так, и дальше ему запретили копать. На этом тему закрыли , что Богдан Хмельницкий его выкинули куда-то. Его унесли, увезли, и никто не знает где он".

Версія радянських часів панувала з півстоліття. Але минулої осені у науковців з'явився шанс знайти прах гетьмана. За допомогою сучасної техніки вони просканували підлогу Іллінської церкви та прилеглу територію і виявили цілу систему таємних підземних галерей. До однієї з них нам доводиться пробиратися кількасот метрів чагарниками.

Співробітниця Інституту археології Лариса Виногородська отримала дозволи на проведення тут масштабних розкопок. Почали з підземних ходів і виявили, на 5-метровій глибині неподалік церкви, подвійну могилу. Відомо ж, що Хмельницький заповідав поховати його поряд із сином Тимошем.

"Ну вот предполагается , что здесь два поховання от там с перегородкой. Возможно, это Богдан Хмельницкий и Тимош, возможно это их замена какая-то".

До того ж науковці знайшли величезні пустоти у стінах самої Іллінської церкви. І там теж можуть бути несподівані знахідки. Та найзаповітніші для археологів - оригінали "Переяславських угод". Вони могли б пролити світло на невідомі сторінки історії України.