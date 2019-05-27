У пошуках Богдана. В селі Сeботів на Черкащині археологи почали масштабні розкопки на території Іллінської церкви. Вважається, що саме там поховали гетьмана Хмельницького. Утім, могили не знайшли й досі. Що можуть приховувати підземелля церкви - дізнавався Станіслав Кухарчук.

Біля Іллінської церкви завжди людно. Аби побачити 400-річний храм, який зображено на п'ятигривневій купюрі, пані Галина приїхала з Дніпра. Каже: тепер вражень - на цілий рік вистачить.

"Це місце сили, тому і приїхали сюди. Ну і легенди ті, які розповідають місцеві жителі , що тут є ходи, різні таємниці, тому це таємниця в таємниці", - говорить Галина, турист з Дніпра

Та чи не найбільша таємниця Суботова - чи справді тут покоїться прах засновника церкви Богдана Хмельницького. Згідно з літописами, гетьмана поховали у родовій усипальні під Іллінською церквою. Але через сім років маєток Хмельницьких і сам Суботів знищило польське військо. За легендою, прах гетьмана зарядили у гармату і розвіяли у степу.

"У документах того часу, ніде в хроніках не виявлено подібних згадок про такий акт вандалізму, а це наруга ж була зроблена над тілом Богдана Хмельницького, а не звичайної людини …тобто якась би інформація була, але її не було", - говорить Надія Кукса, завідувачка відділу Суботівського Історичного Музею Національного Історико-культурного Заповідника Чигирин.

Щоправда, досі не знайшли й поховання гетьмана. Наймасштабніші розкопки проводив у церкві в 1970 археолог Роман Юра. Під будівлею він знайшов кілька поховань. Та до усипальні Хмельницького не дійшов якихось пів метра, - розповідає його колега Лариса Виногородська.

"Он дошел вот до этого места,вот так, и дальше ему запретили копать. На этом тему закрыли , что Богдан Хмельницкий его выкинули куда-то. Его унесли, увезли, и никто не знает где он".

Версія радянських часів панувала з півстоліття. Але минулої осені у науковців з'явився шанс знайти прах гетьмана. За допомогою сучасної техніки вони просканували підлогу Іллінської церкви та прилеглу територію і виявили цілу систему таємних підземних галерей. До однієї з них нам доводиться пробиратися кількасот метрів чагарниками.

Співробітниця Інституту археології Лариса Виногородська отримала дозволи на проведення тут масштабних розкопок. Почали з підземних ходів і виявили, на 5-метровій глибині неподалік церкви, подвійну могилу. Відомо ж, що Хмельницький заповідав поховати його поряд із сином Тимошем.

"Ну вот предполагается , что здесь два поховання от там с перегородкой. Возможно, это Богдан Хмельницкий и Тимош, возможно это их замена какая-то".

До того ж науковці знайшли величезні пустоти у стінах самої Іллінської церкви. І там теж можуть бути несподівані знахідки. Та найзаповітніші для археологів - оригінали "Переяславських угод". Вони могли б пролити світло на невідомі сторінки історії України.