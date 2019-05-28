На Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. Двічі застосували заборонені Мінськими угодами міномети 82 калібру. Ворог також бив по українських захисниках із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Під вогонь найманців потрапили райони поблизу Березового, Миколаївки Другої, Південного та Майорська. Від початку цієї доби ворог із мінометів калібру 120 міліметрів обстріляв позиції об'єднаних сил поблизу Мар'їнки. Минулося без втрат серед українських армійців.