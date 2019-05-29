Президент Франции Эммануэль Макрон уверен, что возможность провести следующую встречу в "нормандском формате" появится лишь после того, как для этого будут готовы политические условия в Украине, сообщает UrduPoint.

Он пояснил, что инициативу в проведении встречи должна изъявить Франция, и он готов заняться организацией, но пока нет необходимых предпосылок.

"Мне бы этого хотелось. Я организую это, потому что Франция должна проявить инициативу, как только представится такая возможность", - заявил Макрон.

Также он рассказал, что ведет диалог по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Прежде всего, что очевидно, новый президент Украины хочет организовать выборы у себя в стране. Мы общались, я скоро буду опять разговаривать с ним. У меня новый диалог, возможно визит. Как только политические условия сложатся, мы это сделаем", - отметил Макрон.

Напомним, "нормандская четверка", "нормандский формат" - группа руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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